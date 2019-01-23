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Морозы сковали Ниагарский водопад

Морозы сковали Ниагарский водопад

 Елена Караева 
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Ниагарский водопад частично обледенел: причиной стали сильные морозы, обрушившиеся на северо-восток США.

Фото Рейтер
Замерзший Ниагарский водопадФото Рейтер

Температура воздуха в районе, где расположен водопад, опустилась до -25°C.

Холода принес арктический воздух, пришедший с севера Канады.

Синоптики предупреждают, что на северо-востоке США, где проживает около ста миллионов человек, в начале следующей недели температура опустится ещё ниже.

Фото Рейтер
Водяная пыль превращается в лед уже в воздухеФото Рейтер

В последний раз воды Ниагары замерзали два года назад.

Обледенение объясняется тем, что водная пыль превращается в лед ещё в воздухе и оседает на деревьях, камнях и перилах.

Фото Рейтер
Синоптики прогнозируют усиление морозов в ближайшее времяФото Рейтер


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