"Брексит": торг продолжается

Британские компании должны быть готовы к самому радикальному сценарию выхода из Евросоюза - "брекситу" без сделки". Об этом в интервью журналисту телеканала Euronews на Всемирном экономическом форуме в Давосе сказал министр внешней торговли Великобритании Лиам Фокс. Он также обратился с призывом к Брюсселю поставить торговлю и бизнес выше политики.

Лиам Фокс, министр внешней торговли Великобритании: "У нас есть один-два партнера, которые не верят в возможность "брексита" без сделки. Они говорят, что нам нет смысла готовиться к такому варианту, поскольку ЕС и Великобритания все равно неизбежно придут к соглашению. Я считаю, что так, скорее всего, и будет, но это не неизбежно. Поэтому давайте не будем подвергать наши бизнесы большей угрозе, чем следует. Если мы перестрахуемся, никто не станет жаловаться".

Тем временем стало известно, что японский производитель электроники Sony перенесет свою европейскую штаб-квартиру из Великобритании в Нидерланды из-за неопределенности вокруг таможенного регулирования после выхода Британии из Евросоюза.

Головной офис британской компании Dyson Дайсон, которая специализируется на производстве бытовых электроприборов, переедет в Сингапур, хотя, по словам руководителей фирмы, "этот шаг не имеет никакого отношения к "брекситу".

Британская судоходная компания P&O решила перерегистрировать весь свой флот на Кипре. Теперь ее корабли будут ходить под флагом этого государства.

Лиам Фокс: "Лучшее, что мы можем сделать, - это заключить соглашение. То есть мы могли бы заключить соглашение о выходе и как можно скорее начать переговоры о наших будущих торговых отношениях с Европой. Сейчас не время ставить политику впереди нашей торговли и деловой активности. Настало время, когда мы все должны пойти на уступки, и мы должны рационально оценивать возможности, которые у нас есть".

До "брексита" остается два месяца, однако условия выхода Великобритании из Евросоюза до сих пор известны не до конца. Ставки слишком высоки, поэтому стороны продолжают торг, рискуя, как считают некоторые аналитики, затянуть этот процесс и отодвинуть намеченные сроки.