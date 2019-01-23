Объявлены номинанты кинопремии "Сезар"

Вслед за «Оскаром» в Париже представлен список номинантов кинопремии «Сезар» этого года. Чаще всего в нём упомянуты фильмы «Непотопляемые» и «Опекунство» — у этих кинолент по десять номинаций, в том числе в главной категории — «Сезар за лучший фильм».

«Непотопляемые» — это комедия Жилля Леллуша о мужчинах, которые пытаются вырваться из-под гнёта обыденности. Приводит всё, как и положено, к приключениям и серьёзным испытаниям. После первого показа на Каннском фестивале этот фильм хвалили как непредсказуемую комедию, над которой критики хохотали все два часа. В российском прокате «Непотопляемые» были в ноябре.

Дебютная режиссёрская работа Ксавье Леграна «Опекунство» была удостоена «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале. Это драма о разводе и конфликте родителей, в центре которого оказался их сын.

Ещё один фильм в списке претендентов на главную награду кинопремии «Сезар» — «На свободе!» Пьера Сальвадори. Это комедия о сотруднице полиции, которая хочет помочь вернуться к обычной жизни человеку, осуждённому из-за её мужа.

В числе фаворитов вестерн Жака Одиара «Братья Систерс» про охотников за головами, фильм Эммануэля Финкеля «Боль», «Ги» Алекса Лутца и «Младенец» Жанны Эрри.

Церемония вручения наград победителям кинопремии «Сезар» состоится 22 февраля.