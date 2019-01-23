Ангола ставит на зарубежных инвесторов

Ангола - в "двадцатке" ведущих мировых производителей нефти. Такой запас ресурсов - огромная фора, но одновременно страна испытывает постоянную зависимость от колебаний на рынках энергоносителей. Вот почему Ангола стремится диверсифицировать свою экономику, делая ставку на международные инвестиции в несырьевые отрасли. Программа "Бизнес в Анголе" предлагает познакомится с успешными проектами.

... Первая остановка - предприятие LP Elettronica; эта новая фабрика по сборке мобильных телефонов расположена недалеко от столицы, Луанды. Детали будущих "мобильников" поступают сюда из Китая. Их тестируют, собирают, чистят: собранные телефоны упаковывают .

Марко Тавареш, коммерческий директор, LP Elettronica: "Более 70% населения не может позволить себе смартфон. Наша продукция ориентирована именно на эту группу потребителей".

LP Elettronica - частный, семейный бизнес. У компании - существенная финансовая фора: ввоз запчастей для телефонов облагает трехпроцентным налогом, тогда как импорт готовых средств связи предполагает пошлину в 23%.

Марко Тавареш, коммерческий директор, LP Elettronica: "Это позволяет нам предложить привлекательные цены и успешно конкурировать на рынке".

В этом году компания планирует выпускать рынок 30 тысяч устройств в месяц; в программе - расширения линейки продуктов за счет смартфонов и телевизоров. Фабрика обеспечивает работой 180 ангольцев.

Элизете Лоренсо, сотрудница предприятия: "Работать здесь - большая ответственность. Но я счастлива. Уверена, фабрика сыграет важную роль для страны, для ангольцев моего поколения".

У инвесторов в стране - широкие перспективы, считает глава бизнес-ассоциации международных и экспортных компаний Анголы ( CEEIA).

Агоштиньо Капайя, президент, CEEIA: "Сельское хозяйство, промышленность, перерабатывающий сектор - все это хорошие возможности для бизнеса, а также - в перспективе - для экспорта из Анголы".

После гражданской войны здесь прошло менее 20 лет.

Агоштиньо Капайя, президент, CEEIA: "Мы должны все восстановить. Дороги, энергосистему и систему водоснабжения".

Ангола некогда считалась "хлебной корзиной" Черного континента. Сегодня страна активно восстанавливает агропромышленный сектор. В пригороде Луанды компания Fazenda Girasole предлагает 60 наименований различных фруктов и овощей - часть она производит сама, часть перепродает. В одной из своих теплиц компания выращивает огурцы, используя капельное орошение… Здесь установлены датчики для регулирования подачи воды и питательных веществ.

Конштантино Сезар, директор по продажам, Fazenda Girasole : "Мы отличаемся от конкурентов тем, что используем современные международные технологии и так отвечаем на потребительский спрос, причем и на внутреннем рынке, и на зарубежном. Наша первоочередная задача - наполнить местный рынок. По мере роста и развития мы осваиваем и международные торговые площадки".

В компании работает свыше тысячи человек. Собранный урожай очищается, сортируется и запаковывается - в таком виде овощи и фрукты отправляются в супермаркеты, рестораны. Возможна доставка и частным лицам, вы получите корзину овощей прямо на дом. Это - одна из новых и востребованных услуг на ангольском рынке.