Крис Браун задержан во Франции по подозрению в изнасиловании

Американский рэпер Крис Браун и еще два человека, в том числе охранник певца, были задержаны во Франции по подозрению в изнасиловании. Об этом сообщил источник в полиции. В изнасиловании его обвинила 24-летняя француженка. По ее словам, на прошлой неделе Браун познакомился с ней на дискотеке в Париже, после этого они отправились в его гостиничный номер.

Крис Браун уже не первый раз оказывается в поле зрения полиции. В 2009 году рэпер был осужден на 5 лет условно за то, что избил свою бывшую подругу певицу Рианну. В прошлом году Брауна задержали после концерта во Флориде. Ордер на арест был выдан по делу об избиении фотографа. Инцидент произошел в апреле 2017 года. Вскоре рэпер был отпущен на свободу под залог в 2000 долларов.