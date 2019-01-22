"Захвативший" рейс Сургут-Москва мужчина задержан в Ханты-Мансийске

Мужчина, из-за действий которого рейс "Аэрофлота" Сургут-Москва был вынужден приземлиться в Ханты-Мансийске, задержан, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Правонарушитель задержан. При задержании, по предварительной информации, никто не пострадал", - сказал собеседник агентства. По его словам, в момент совершения правонарушения он был нетрезв.

В отношении мужчины может быть возбуждено уголовное дело по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта". Эта статья предполагает лишение свободы на срок от четырех до восьми лет. В случае, если он был вооружен, ему может грозить от семи до 12 лет лишения свободы.

Ранее сервис Flight Radar сообщил, что самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевший из Сургута в Москву в 12:55 мск, изменил курс и направляется в сторону Ханты-Мансийска.

В экстренных службах сообщили, что изменение курса было вызвано хулиганскими действиями одного из пассажиров. Самолет был перенаправлен в аэропорт Ханты-Мансийска, где совершил посадку в 14:18, сообщает ТАСС.