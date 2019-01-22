Кубок Жюля Верна: битва за рекорд

Шкипер Янн Гишар и его команда на тримаране Spindrift побили собственный рекорд. Во время гонки за кубок Жюля Верна они добрались до экватора быстрее чем им удавалось ранее - за четыре дня 19 часов и 57 минут. Таким образом, экипаж улучшил свой рекорд трехлетней давности почти на два часа. Spindrift н начал свой путь 16 января у острова Уэссан, расположенного в самой западной точке бретонской акватории. В настоящее время кубок Жюля Верна принадлежит команде Франсиса Жуйона. В 2017 году она в ходе непрерывной регаты на Idec Sport обогнула землю за сорок дней 23 часа и тридцать минут. При этом до экватора тримаран тогда добрался на 23 часа позже чем это сейчас сделала команда Гишара. Так что у нее есть реальный шанс установить новый мировой рекорд.