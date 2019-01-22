Европейцы и космос. Религиозная дискриминация. Политический шантаж. Транзит российского газа.

В программе "Вкратце из Брюсселя":

Что европейцы знают о космической стратегии ЕС?

Европейцы любят космос, но они очень мало о нем знают. Такое заключение сделало Европейское космическое агентство, изучив ответы жителей пяти европейских стран с самым большим населением: Великобритании, Германии, Италии, Франции и Испании. Мало кто из опрошенных знает, что космическая деятельность направлена на защиту Земли от угроз, исходящих из космоса. Например, астероидов. В Брюсселе эксперты встретились, чтобы обсудить европейские космические проекты.

В Брюсселе обсудили транзит российского газа через Украину

Брюссель выступил посредником между Москвой и Киевом на переговорах по транзиту российского газа через Украину. ЕС предложил сторонам согласовать новый 10-летний транзитный контракт. Действующее соглашение истекает 31 декабря этого года. Решение пока не принято. Новое обсуждение назначено на май.

Венгрия не боится потерять бюджет ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал Euronews, что его страну не беспокоит решение Европарламента распределять бюджет по принципу уважения верховенства права, потому что это потребует изменения законодательства ЕС. Политик так же добавил, что фонды ЕС открываются в обмен на доступ к национальным рынкам, и назвал всю дискуссию политический шантажом.

Европейский суд против религиозной дискриминации

Европейский суд постановил, что Австрия не вправе делать Страстную пятницу выходным днем только для членов определенных христианских церквей. Суд посчитал это “дискриминацией по признаку религии”. Ранее частный детектив подал в суд на своего работодателя за то, что тот дополнительно не заплатил ему за работу, выполненную в этот день.