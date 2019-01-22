Давос-2019: бал правит молодёжь

Euronews отправляется в путешествие по швейцарскому Давосу вместе с участниками проекта по формированию глобальной архитектуры ВЭФ-2019. Среди них есть немало представителей молодёжи, приехавших на форум из разных стран.

"Я здесь в качестве сопредседателя Совета по глобальному потреблению. Нам очень весело в этом автобусе!" - говорит одна из пассажирок.

"Меня зовут Вероник, я из Яунде – Камеруна. Я – участница проекта по формированию глобальной архитектуры. Это знаменательное событие. И я рада представлять здесь молодёжь. Это показывает, насколько важно мнение представителей молодого поколения. Они достойны занять место за столом переговоров. Я этим горжусь и рада быть частью этого сообщества", - делится впечатлениями эта девушка.

"Я - Натаниэль Эйкман - приехал сюда в поисках новых контактов. В Швейцарии я впервые. Здесь очень холодно. Но я – канадец и к этому привык. На форуме мне удалось получить кое-какую информацию о торговле ценными бумагами. Это неправда, конечно же. Вырежете это из интервью. Ах, жаль, теперь уже поздно!" - шутит молодой человек.

"Меня зовут Кэти Чен, я приехала из Оттавы, участвую в проекте по формированию глобальной архитектуры, - представилась наша собеседница. - Только что завершилась сессия, на которой я выступала с докладом о борьбе с загрязнением окружающей среды пластиковыми отходами. Было очень интересно. Это была открытая для местных школ площадка. Важно, чтобы форум воспринимался не как закрытое, а доступное мероприятие", - заключила она.