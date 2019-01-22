"Бостон" и "Милуоки" празднуют победу

У "Бостон Селтикс" девятая победа подряд на домашнем паркете. В очередном матче регулярного чемпионата НБА "зеленые" одолели "Майами Хит" со счетом 107:99.

Помогли хозяевам не только родные стены "ТД-гардена". Кайри Ирвинг принес команде 26 очков. За последние 32 года он стал первым в составе "Бостона", кому удалось набрать более 20 очков и сделать хотя бы 10 результативных передач в 11 играх. До него это удавалось только Ларри Бёрду.

В параллельном матче "Милуоки Бакс" принимал "Даллас Маверикс". Встреча завершилась со счетом 116:106 в пользу хозяев.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо. В его активе 31 очко и 15 подборов. Перед игрой он заявлял, что готов сразиться впервые на паркете с младшим братом - Костасом. Но главный тренер "Далласа" Рик Карлайл так и не выпустил 21-летнего игрока на площадку со скамейки запасных.