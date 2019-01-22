Мексиканцы прощаются с жертвами взрыва на трубопроводе

Жители мексиканского штата Идальго прощаются с жертвами взрыва на трубопроводе. Трагедия произошла четыре дня назад на месте нелегальной врезки. Около трубы собрались несколько сот человек, которые пытались наполнить топливом различные емкости.

В результате взрыва погибли около 90 человек. Еще десятки находятся в больнице, многие в очень тяжелом состоянии, а потому губернатор региона предупреждает, что число жертв еще будет расти.

Борьба с воровством горючего – настоящая головная боль для властей Мексики. И после случившегося в Идальго президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о принятии ряда мер, которые, как рассчитывает мексиканский лидер, помогут избежать повторения подобных трагедий.

Во-первых, будет усилена охрана трубопроводов, что позволит избежать кражи топлива. Вторая мера – увеличение возможностей для транспортировки горючего. Третий пункт плана предусматривает повышение благосостояния народа. И, в-четвертых, власти планируют принять закон, которые позволит бороться с коррупцией и безнаказанностью.

Расследованием трагедии занимается прокуратура Мексики. Правоохранители пытаются понять, стоит ли за этим преступлением криминальная группировка или кто-то действовал самостоятельно. Прокуратура также не исключает, что трагедия произошла в том числе из-за халатности властей региона.