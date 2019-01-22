Нападение на военную базу: жертвами талибов стали более 120 человек

Число жертв нападения на военную базу в Афганистане превысило 120 человек. Об этом анонимно сообщил сотрудник министерства обороны. Днем ранее талибы напали на тренировочный центр, расположенный в провинции Вардак. По одним данным, бомба сработала в заминированном автомобиле. По другим – устройство привел в действие террорист-смертник. После этого нападавшие открыли огонь по военной базе. В ходе перестрелки боевики были убиты.

"Всё случилось в 6 часов утра. Прогремел мощный взрыв. Я подумал, что это землетрясение", - рассказывает местный житель.

По числу жертв это нападение на афганских военных стало крупнейшим за последние месяцы. Совершено оно была в тот же день, когда в столице Катара встретились представители движения "Талибан" и Госдепартамента США. Как сообщается, они обсуждали план вывода иностранных войск из Афганистана.

В середине января талибы распространили заявление, в котором говорилось, что, если Вашингтон не будет обсуждать этот вопрос, то талибы откажутся от дальнейшего участия в мирных переговорах.