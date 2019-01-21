Красные флаги с серпом и молотом, красные гвоздики, венки и фотографии Владимира Ленина. Российские коммунисты почтили память "вождя мирового пролетариата". В этот понедельник исполнилось 95 лет со дня смерти Ленина. В Москве масштабная акция прошла на Красной площади – около мавзолея, где и покоится создатель большевистской партии и основатель советского государства.

Говорят участники шествия:

- Владимир Ленин дал нам 8-часовой рабочий день, счастливое детство, что нет безработицы, жилье бесплатно давали. Мы не боялись за свое будущее. Дети ходили в школу безо всякой охраны, как хотели. Он всю жизнь положил, чтобы мы хорошо жили.

- И в современной России этот человек, да и не только в современной России, во всем мире, это символ свободы трудового народа, не капитала трудового просто народа.

Личность Ленина по сей день вызывает споры в обществе. Для одних он – человек, который основал "первое в мире социалистическое государство", для других – диктатор, с именем которого в том числе связывают политику "красного террора".