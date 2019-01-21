Первый забег сборной Ватикана

Сборная Ватикана по легкой атлетике приняла участие в первых соревнованиях. Священнослужители, монахиня и швейцарские гвардейцы – в общей сложности 18 человек - вышли на старт 10-километровой гонки, которая прошла в Риме. Всего в забеге участвовали 6000 любителей легкой атлетики.

"Бег в составе команды – это возможность передать всем послание о мире. Бег помогает нам еще раз прочувствовать нашу веру", - говорит монахиня Мари-Тео Пуйбаро-Мано.

У Ватикана есть свои команды по футболу и по крикету, но только сборной по легкой атлетике удалось получить официальный статус. Презентация команды прошла в середине января. В ее состав вошли 60 человек – самому младшему из 19, самому старшему – больше 60. Планы у этих атлетов амбициозные – однажды отправиться на Олимпийские игры.