Полемика вокруг фильма "Праздник"

Лента Алексея Красовского про блокадный Ленинград, которая на несколько часов была удалена с YouTube, вновь доступна, в компании объяснили исчезновение "ошибкой системы".

"Праздник" вызвал острую полемику: действие происходит в осажденном Ленинграде, и тема голода и ужаса, сопутствовавшая блокаде, получает иное прочтение.

Трактовка вызвала ожесточенные споры. Некоторые ответы на вопросы дает сам режиссер:

"Это фильм о людях, которые, даже живя в тяжелые времена, все равно обладали иными возможностями устроить свой быт, чем все остальные. Такие люди были тогда, такие люди есть сейчас и, к несчастью, такие люди в России будут существовать всегда. Чтобы хотя как-то изменить ситуацию, мы и сделали такой фильм".

Месяц назад прокуратура Петербурга запросила сценарий фильма о блокаде Ленинграда, а также видеоматериалы для проведения проверки. Вице-спикер Совета Федерации одновременно секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак требовал от Минкультуры РФ не выдавать прокатное удостоверение картине.

Большинство умерших в блокаду жителей Ленинграда похоронено на Пискарёвском мемориальном кладбище. Тут покоится более полумиллиона человек. По мнению Татьяны Рогозиной, делать комедию, берясь за такую тему, неприемлемо.

"Слово "комедия", стоящее рядом со словосочетанием "блокада Ленинграда", у меня в голове вообще не умещаются. Сделать комедийный фильм об осаде города, на мой взгляд, не совсем приелемо и уместно".

Накануне стало известно, что режиссера "Праздника" вызвали на беседу со следователем по экономическим делам.