Роскомнадзор завел административные дела на Facebook и Twitter

Роскомнадзор возбудил административные дела в отношении Twitter и Facebook за неисполнение закона о хранении персональных данных российских пользователей на территории РФ.

Поводом стали "формальные ответы" американских компаний на требование подтвердить локализацию баз личных данных российских пользователей на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Ответы "не содержали конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем", - говорится в сообщении.

Компаниям грозит штраф до 5 тысяч рублей за непредоставление информации в госорганы. Также они должны будут локализовать базы данных российских пользователей на территории РФ в срок от шести месяцев до года.

Ранее глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что 17 декабря 2018 года направил в Twitter и Facebook уведомления о необходимости соблюдения российского законодательства в области пользовательских данных.

Закон о хранении персональных данных вступил в силу 1 сентября 2015 года. Он обязывает компании хранить и обрабатывать персональные данные граждан РФ на территории России. В 2016 году за нарушение этого закона заблокировали социальную сеть LinkedIn.