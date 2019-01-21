Скончался продюсер «Рэмбо» и «Эвиты»

Голливуд скорбит по одному из самых успешных своих продюсеров: Эндрю Вайна скончался в воскресенье в Будапеште на 75-м году жизни.

Вайна родился в Венгрии в 1944 году, эго настоящее имя — Андраш Дьордь. В возрасте 12 лет он покинул страну. В США он закончил Калифорнийский университет по курсу кинематографии.

В 1976 году Вайна стал одним из основателей компании Carolco Pictures, которая специализировалась на блокбастерах. На её счету известные и культовые фильмы: трилогия про Рэмбо, «Красная жара», «Основной инстинкт», «Универсальный солдат». Самой успешной лентой компании стал «Терминатор 2: судный день».

Carolco разорилась в середине 90-х, когда в прокате провалились сразу два фильма: «Остров головорезов» вошёл в число крупнейших финансовых неудач в истории Голливуда (сборы всего 10 миллионов долларов при бюджете в 90), а «Шоугёрлз» был признан культовым — но лишь через несколько лет после провала.

Среди других картин, которые Вайна продюсировал вне компании, тоже почти сплошь блокбастеры, такие как «Эвита», «Судья Дредд», третий и последующие «Терминаторы».

С 2011 года Вайна занялся кино на государственном уровне: он вошёл в состав правительства Венгрии в ранге комиссара, отвечающего за сохранение и развитие национального кинематографа. И за это время венгерские фильмы добиваются заметных успехов на международном уровне. В частности, «Сын Саула» получил в 2016 году «Оскар» как лучший зарубежный фильм.