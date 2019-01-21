Венгерский журналист: "Мною двигала любовь к андеграунду"

В 1978 году Tамаш Шаньей, бывший журналист-музыковед, а сегодня архивариус, начал собирать коллекцию плакатов, посвященных музыкальному андегарунду коммунистической Венгрии. В его коллекции - около тысячи таких афиш. Сегодня они проходят оцифровку: все плакаты будут включены в формирующуюся базу данных о культурном противостоянии коммунистическому режиму в восточной и центральной Европе.

Журналист вспоминает": "В 1978 году мне было 20 с небольшим, тогда я и начал собирать венгерские плакаты, посвященные музыкально андеграунду, направлению New age. Мною двигала любовь к этому жанру. Я регулярно ходил на концерты, мне очень нравились и сценические образы музыкантов. Уже тогда я хотел заниматься музыкальной критикой, работать в СМИ. Вот так и срослись два моих увлечения. Что касается коллекции афиш, то я ее не выставлял трижды. Первый раз - в далеком 85, уже под закат коммунизма. Потом - в конце 90-х и в начале "нулевых", мы тогда по итогам выставки выпустили альбом еще с одним коллекционером. При подготовке книги нам пришлось искать очень много дополнительной информации - о группах и о создателях постеров. Мы искали, спрашивали, и музыканты, с которыми мы работали, были просто счастливы. Они чувствовали себя живыми, востребованными, они возвращались в прошлое, даже если в их личной коллекции тех афиш не сохранилось".