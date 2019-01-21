ЕС готовит базу данных о культурном противостоянии коммунизму

Как обеспечить сохранность документальным свидетельствам культурного сопротивления в коммунистический период в странах Центральной и Восточной Европы? Программа Futuris приглашает в Будапешт.

... Обычный дом, обычная, казалось бы, чуть старомодная квартира. В ней полным ходом идет работа в рамках Европейского проекта Courage, нацеленного на сохранение и популяризацию исторического материала о культурном сопротивлении коммунистическим режимам в Центральной и Восточной Европе. Один из элементов проекта - культурно-исторические игры. Мы наблюдаем за одной из них: по условиям, в комнате совершено преступление, игроки с опорой на аутентичные документы должны распутать загадочный клубок. В распоряжении "следователей" - мебель, предметы обихода, фотографии, экземпляры самиздата - все родом из 70-х. По окончании партии игроки обсуждают результаты с наблюдающим за ними социологом.

Сабина Керений, социолог: "Наши игроки сталкиваются с историческими реалиями. Причем узнают о них не только из учебников, а напрямую: здесь они могут рассмотреть реальные документы, увидеть реальные фотографии, документы, подержать в руках страницы самиздата. И так проникнуть в тайны прошлого".

Видеокадры, фотографии, ноты, плакаты ... тысячи документов, рассказывающих об истории культурной оппозиции коммунистическим режимам, включены в огромную базу данных. Проект дополняется приложениями, справочной литературой и даже настольными играми с исторической тематикой. Разработчики ставят целью не только оцифровать и сохранить документы прошлого, но и помочь сегодняшним пользователям максимально полно изучить этот период истории страны.

Сандор Хорват, историк, Венгерская академия наук: "Документы помогают нам понять, что происходило в 60-х, 70-х и 80-х годах как тогдашние власти пытались подавлять людей и как общество протестовало, в том числе в культурной плоскости. Сложнейшее взаимодействие государства и граждан в культурной сфере - настоящий ключ к пониманию особенностей эпохи".

В базу даны бережно переносятся важные для истории архивы. Среди них и архив искусствоведческого центра Artpool. Он датирован 1979 годом. Коллекция объединяет 150 тысяч документов - книги, песни, записанная декламация стихов, письма; это - наследие 6 тысяч художников и культурных объединений.

Джулия Кланичай, директор центра Artpool: "К оцифровке нашей базы данных сразу же подключились ученые-историки. Проект, на мой взгляд, чрезвычайно важен. Он открывает новому поколению и такие коллекции, как наша, и, что особенно важно, доселе абсолютно безызвестные архивы".

На брошенный ЕС призыв подключиться к формированию базы данных Courage отозвались и музеи, и частные коллекционеры. Среди последних - журналист, музыкальный критик, собиратель афиш музыкального андегурануда 70-х Тамаш Шаньей. Он вспоминает: "По четвергам, пятницам и субботам организаторы мероприятий расклеивали по городу афиши. Они держались несколько часов, потом их срывали. Все происходило очень быстро. Я в те времена очень интересовался этим параллельным миром концертов. И мне захотелось сохранить афиши, так я и начал свою коллекцию. Я был и собирателем, и кинодокументалистом".

База данных открыта для онлайн-промотра, она будет пополняться по мере внесения в нее новых документальных свидетельств эпохи коммунизма в Восточной Европе.