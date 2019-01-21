Кого не будет в Давосе

Домашние заботы заставили сразу нескольких мировых лидеров отказаться от поездки на Всемирный экономический форум в Давосе.

Президент США Дональд Трамп отменил поездку, сославшись на шатдаун. Часть правительства США не может возобновить работу уже почти месяц из-за разногласий по поводу финансирования стены на границе с Мексикой.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сфокусирована на «брексите»: за два месяца до даты выхода так и не ясно, в каких именно условиях королевство покинет Единую Европу.

Французский президент Эммануэль Макрон сообщил, что ему не позволит поехать плотный график. Среди прочих его пунктов — обсуждение требований «жёлтых жилетов».

Изабель Кумар, Euronews:

«Я полагаю, что среди тех, кто привлечёт к себе внимание — Жаир Болсонару, бразильский президент-популист. Это первый форум, на который он прибудет как глава государства, а за тем, что́ он будет говорить, будут следить очень внимательно».

Инаугурация Болсонару состоялась три недели назад, и Швейцария станет вообще первой зарубежной поездкой нового бразильского президента. А он сам станет первым лидером стран Латинской Америки, выступающим в Давосе.

В любом случае непредставительным форум 2019 года не назвать: свыше 3 тысяч участников из 110 стран, среди них более 60 глав государств.