Кипр: время фламинго

На Кипре настало время фламинго. Тысячи птиц слетелись к соленому озеру Ларнака (местные жители называют его Алики) за умеренной влажностью и кормом. Здесь пернатые переждут зиму. Большую часть дня фламинго проводят головой в воде в поисках креветок и планктона. В нынешнем году на Кипр прилетело порядка пяти тысяч розовых птиц, почти в два раза больше чем в прошлом году.

"Фламинго стекаются на Кипр зимой, в декабре-январе", - поясняет орнитолог Никос Касинис. "Число птиц зависит от того, сколько выпадает осадков в осенний период."

Фламинго - удивительные птицы. Они умудряются спать на одной ноге, совершать долгие перелеты и при этом сохранять изящество и красоту. Многочисленные туристы приезжают на Кипр, чтобы полюбоваться фламинго.