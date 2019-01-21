Колумбийцы объединяются в борьбе с насилием

В Колумбии в воскресенье по всей стране прошли митинги в память о погибших 17 января в результате теракта в Национальной полицейской академии в Боготе. Белые флаги и воздушные шары заполнили многие улицы крупных городов. Возмущенные самым кровавым за последние 16 лет террористическим нападением в стране манифестанты скандировали: "Нет - терроризму!", "Нет - насилию!" и призывали к справедливости и правосудию. В колумбийской столице в многотысячном марше приняли участие как простые граждане, так и представители политических сил. К ним присоединился президент страны Иван Дуке. Он обнял и пожал руки присутствовавшим на акции полицейским.

"Это символ патриотизма, цивилизованности и единства. Сегодня мы здесь как простые граждане, отвергающие терроризм, отвергающие насилие, показывающие миру, что эта объединенная страна непобедима. И сегодня мы почтим память этих героев, тех, которые были предательски убиты. И в честь них этот знак единства", - заявил президент Колумбии Иван Дуке.

По окончании марша в главном соборе Боготы состоялась поминальная служба. Тем временем стало известно что, ответственность за теракт взяла на себя леворадикальная повстанческая группировка "Армия национального освобождения" (АНО). Иван Дуке заявил, что повстанцы "не пожелали воспользоваться возможностью начать переговоры о мире" и отдал приказ об аресте 10 представителей АНО, которые входят в состав переговорщиков и находятся на Кубе. Он призвал кубинские власти выдать членов группировки.