Не у всех стран-членов ЕС есть план по климату

Семь государств-членов Европейского союза до сих пор не предоставили свои проекты стратегий по климату и энергии. Национальные правительства должны были отчитаться о своих планах еще до 31 декабря прошлого года. Для Еврокомиссии эти документы являются важными инструментами экологической политики на последующие 10 лет.

После того, как все проекты наконец будут получены, Еврокомиссия даст свою оценку, а к концу года проекты будут утверждены к исполнению.

Страны, которые не предоставили свои климатические проекты — это Болгария, Кипр, Чехия, Греция, Венгрия, Люксембург и Испания.