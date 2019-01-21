Картины из порезанных гривен

Львовская художница Ярослава Ткачук черпает вдохновение для своих работ буквально из мешков с деньгами. Правда деньги эти уже выведены центральным банком из оборота и порезаны на конфетти. Из этого необычного материала художница изготавливает папье-маше, с помощью которого она создаёт свои объёмные полотна. Символическая сторона процесса не остаётся незамеченной.

«На выставке я хотела бы поднять вопрос о деньгах, – говорит Ярослава, – насколько они ценны или бесценны, то есть вопрос об их стоимости. Потому что что же такое деньги в конце концов? Просто нарезанная бумага, которая ничего не стоит».

Работы, сделанные из потерявшего стоимость мерила материальных ценностей, экспонируются на выставке, посвящённой ценностям духовным. Экспозицию «Свет Рождества» будет открыта во Львове до 27 января.