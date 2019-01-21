Грузовики и мигранты. Авторское право в ЕС. План по климату. Предупреждение Никарагуа.

В программе "Вкратце из Брюсселя":

Грузовики и мигранты: что ждет порт Кале после «брексита»?

“Брексит” без сделки не окажет никакого влияния на поток грузовых автомобилей через порт Кале, заявили представители французской стороны.

В то же время, неправительственные организации, помогающие мигрантам, беспокоятся за “брексит” без сделки. Они предсказывают хаос по обе стороны границы. Более того, если Великобритания покинет ЕС, контроль над миграцией еще более ужесточится.

Закон об авторском праве в ЕС: страны не могут договориться

Будущее авторского права в ЕС туманно. Представители трех учреждений должны были встретиться для нового раунда переговоров, однако заседание было отменено. Государства-члены не достигли общей позиции. Многие из них выступают против так называемой статьи 13, регулирующей ответственность интернет компаний за пользовательский контент.

Не у всех стран-членов ЕС есть план по климату

Семь государств-членов Европейского союза до сих пор не предоставили свои проекты стратегий по климату и энергии. Национальные правительства должны были отчитаться о своих планах еще до 31 декабря прошлого года. Для Еврокомиссии эти документы являются важными инструментами экологической политики на последующие 10 лет.

Страны, которые не предоставили свои климатические проекты — это Болгария, Кипр, Чехия, Греция, Венгрия, Люксембург и Испания.

ЕС предупреждает Никарагуа

Европейский союз выносит предупреждение Никарагуа. 28 стран-членов ЕС обещают использовать "все свои инструменты", чтобы ответить на жестокое преследование демонстрантов, требующих ухода президента. В результате насилия в апреле прошлого года в стране погибло несколько сотен человек, и многие граждане были арестованы.