Грузовики и мигранты: что ждет порт Кале после «брексита»?

“Брексит” без сделки не окажет никакого влияния на поток грузовых автомобилей через порт Кале, заявили представители французской стороны.

В то же время, неправительственные организации, помогающие мигрантам, беспокоятся за “брексит” без сделки. Они предсказывают хаос по обе стороны границы. Более того, если Великобритания покинет ЕС, контроль над миграцией еще более ужесточится.

Клэр Мозли, руководитель НКО ”Care4Calais”

Я понимаю, что это выведет Великобританию из Дублинского соглашения, поэтому люди больше не смогут вернуться в одну из стран ЕС.

В 2017 году на пути из континентальной Европы в Великобританию было спасено 13 мигрантов, а годом позже уже 61. Надвигающийся ”брексит” ускоряет их планы как можно скорее добраться до Великобритании.

В то же время, британское министерство транспорта планирует альтернативные паромные маршруты, но руководство Кале не согласно отдавать часть трафика.

Жан-Марк Пуассо, президент порта Кале

”Честно говоря, я не вижу проблемы. Мы готовились год, проинвестировали 6 миллионов евро, предусмотрели парковку и помощь водителям. Нет причин, почему кто-то ожидает здесь большой трафик и медленный дорожный поток”.

Ежедневно около 10 000 грузовиков проходят через канал между британском Дувром и французским Кале в часы пик. Нехватка места для таможенных проверок заставляет британцев уже сейчас, не дожидаясь ”брексита”, искать альтернативу главному маршруту.