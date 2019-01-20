Умер продюсер "Рэмбо" и "Терминатора"

Известный кинопродюсер Эндрю (Энди) Вайна скончался в своём доме в Будапеште на 75-ом году жизни. На протяжении долгого времени он сражался с тяжёлой болезнью.

Вайна родился в столице Венгрии в 1944 году, а в 1956 эмигрировал в Канаду, затем переехал в США. Учился в Калифорнийском университете, работал парикмахером, основал фотокомпанию, фирму по изготовлению париков в Гонконге, был управляющим кинотеатра.

Вместе с Марио Кассаром Вайна основал компанию Carolco Pictures, которая специализировалась на блокбастерах. На её счету - трилогия "Рэмбо", два фильма о Терминаторе, "Крепкий орешек", "Сердце ангела" и другие.

Позже Вайна основал и возглавил Интерком - крупнейший кино-и DVD-дистрибьютор Венгрии. Близкий соратник премьер-министра страны Виктора Орбана, он стал правительственным комиссаром по вопросам киноиндустрии, а четыре года назад взял под контроль второй по величине в стране телеканал и приобрёл лицензии радио.