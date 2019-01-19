Православные отмечают Крещение Господне

Купания для очищения тела и души. Православные христиане отмечают Крещение Господне, или Богоявление. Самые смелые по традиции окунулись в прорубь. Считается, что купание в иорданях помогает исцелять болезни и очищает от грехов. Участники ритуала трижды окунаются в воду, произнося молитву.

- Прекрасно! Мы каждый год с ребятами купаемся. Нормально всё Сегодня вообще прекрасная погода, прекрасный день такой, Крещение! - говорит один из участников купания.

REUTERS/Ilya Naymushin

Согласно недавно опубликованным опросам, в этом году окунуться в иордань планировали почти 20 процентов жителей России. При этом каждый пятый из них хотел принять участие в крещенских купаниях по религиозным соображениям. Еще около 15 процентов говорят в первую очередь о пользе для здоровья.

Крещение – один из главных христианских праздников. В этот день верующие вспоминают, как 30-летний Иисус пришел к реке Иордан, чтобы принять крещение от пророка Иоанна Предтечи. По Евангелию, после того, как Христос погрузился в воду, верующим явились три божественные ипостаси.