Национальный день тюльпанов в Нидерландах. Амстердамскую площадь Дам покрыл гигантский ковер из 200 тысяч цветов. Чтобы полюбоваться на него, а заодно и получить бесплатный букет сюда не замедлили прийти сотни местных жителей и туристов.