Взрыв на трубопроводе в Мексике: число жертв растет

В Мексике начала работу Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям в связи с инцидентом в штате Идальго. Здесь в результате взрыва и пожара на трубопроводе Туспан-Тула по последним данным погибли 79 человек. ЧП произошло на месте нелегальной врезки в трубопровод, в момент когда там находилось множество людей, воровавших топливо.

"Я всегда была против этого. Как только топливо начали воровать. Я запрещала детям это делать, говорила, что это очень плохо".

"Мы надеемся, что наше правительство снизит цены на бензин. Они зашкаливают. А для передвижения по сельской местности людям он просто необходим".

Во время взрыва пострадали десятки человек. Более 60 находятся в больницах. Незаконное подключение к магистральным трубопроводам - настоящая проблема в Мексике. Новое правительство страны с начала года запустило программу по борьбе с хищениями бензина. В частности, на нефтеперерабатывающие заводы были направлены военные.