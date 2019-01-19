Антиправительственные демонстрации в Будапеште

Несколько тысяч человек приняли участие в антиправительственной демонстрации в Будапеште. Манифестанты требуют от премьер-министра Виктора Орбана отменить реформу трудового законодательства. Нововведения позволяют работодателям увеличить число сверхурочных рабочих часов и задерживать оплату этого труда в течение трех лет.

Сам Орбан ранее назвал протесты истерикой и обвинил в их финансировании американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса.

"С нас хватит этого правительства, этой политики. Мы ждем перемен".

"Если мы сами не защитим себя, никто этого не сделает. По-другому не бывает. Мы должны заявить о своих требованиях".

"Нас должно было быть здесь гораздо больш е. Я несколько разочарована".

В то же время, профсоюзы и оппозиция заявляют о том, что география протестного движения расширяется. Манифестанты заблокировали ряд дорог по всей Венгрии.

"Мы не должны более позволять этому правительству предавать и запугивать народ. Мы обязаны продолжить выступления, пока политики не пойдут на уступки профсоюзам", - заявил зампредседателя Венгерской соцпартии Имре Комьяти.

"Если власти не отреагируют, мы продолжим выступления", - сказал член партии "Демократическая коалиция" Георги Ковач.

Коррупция, проблемы с независимостью судебных органов и свободой СМИ - опросы общественного мнения показывают, что действиями правительства недоволен каждый пятый житель Венгрии.

"Растет ли давление на правительство Орбана, который уже отказался отменить новый закон? На этот вопрос и должны были ответить сегодня митингующие. На улицы Будапешта вышли две или три тысячи человек. Ясно, что люди по-прежнему недовольны. Но вот роста давления не ощущается", - отмечает Габор Тонач, корреспондент "Евроньюс".