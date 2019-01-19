День национального траура в Польше. Тысячи человек прибыли в Гданьск на похороны убитого мэра Павла Адамовича. Среди них - известные польские и европейские политики, общественные деятели. Президент страны Анджей Дуда, премьер-министр Матеуш Моравецкий, председатель Европейского совета Дональд Туск.

Еще десятки тысяч поляков вышли на улицы, чтобы смотреть прямую трансляцию церемонии прощания на гигантских экранах в центре города.

Похоронная месса началась в 12 часов по местному времени в Базилике Вознесения Пресвятой Девы Марии, куда допустили 3500 тысяч человек. Здесь и будет отныне покоиться урна с останками умершего.

Нападение на Павла Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта.