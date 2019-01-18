Шотландская ультрабегунья Жасмин Пэрис стала первой женщиной, выигравшей Montane Spine Race - самый сложный горный марафон Великобритании протяженностью 425 километров и набором высоты в 16 000 метров. На этом достижения 35-летней Пэрис не ограничились: она побила предыдущий рекорд гонки на 12 часов, а на привалах сцеживала молоко для своей 14-месячной дочери!
Ультрамарафон с грудным вскармливанием
О трудностях этого исключительного испытания на выносливость Жасмин рассказала в эфире Euronews: "Две трети времени, отведенного на марафон, приходится бежать в темноте. И это действительно истощает умственные силы. Еще одна трудность этой безостановочной гонки - тактика: чем больше вы спите, тем больше энергии получаете, но при этом теряете драгоценные секунды! Многие этапы марафона проходят через крайне отдаленные районы, где вы оказываетесь в абсолютном одиночестве. Так что все, буквально все, истощает ваши физические и умственные ресурсы, но у меня был отличный стимул вернуться к финишу, где меня ждала малышка Роуэн".
Впервые гонка стартовала в 2012 году, в ней приняли участие 11 человек, но лишь трое сумели дойти до финиша. Montane Spine Race славится мрачной красотой пейзажей и проходит по самым труднодоступным местам Англии, среди которых Peak District, "Йоркширские долины" и «Стена Адриана» - оборонительное сооружение длинной 117 километров, построенное еще римлянами для охраны владений Империи от набегов племен с Севера.