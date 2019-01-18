Работы по спасению Юлена так и не начались

Испанским спасателям в пятницу не удалось, как планировали, начать работы по прокладыванию туннеля, параллельного колодцу, в котором находится 2-летний мальчик. Инцидент произошел в местечке Тоталан провинции Малага. Юлен упал в в него в воскресенье и с тех пор не подавал признаков жизни. Тем не менее спасатели, не только из Андалузии, но и из других провинций Испании, не прекращают усилий, чтобы добраться до него, а местные СМИ ведут круглосуточную прямую трансляцию с места событий.

С технической точки зрения задача невероятно сложна, отмечают эксперты: колодец, в который упал Юлен, всего 25 сантиметров шириной, но зато 100 метров глубиной. В этом месте крайне твердые горные породы. Прокалывание этого туннеля с помощью самых мощных из имеющихся на рынке механизмов продлится в лучшем случае 15 часов, заявил руководитель команды техников.

Euronews удалось вязаться с одним членов спасательного штаба - инженером Хуаном Лопесом Эскобаром:

Euronews: Есть ли надежда найти мальчика живым?

Эскобар: Да, надежда есть. И хотя на данный момент никаких гарантий дать нельзя, всех нас греет надежда, шансы остаются".

Euronews: Почему работы по вызволению Юлена из подземного плена настолько сложны?

Эскобар: Здесь довольно сложное строение пород. Есть твердые части и мягкие страты. Как только мы поставили бурильную установку, ее пришлось перенести, потому что на пути оказались валуны, здесь очень изменчивая структура ... А в том месте, где должны были располагаться опоры установки, порода оказалась рыхлой. Следует понимать, что работы начались без предварительных исследований...

Euronews: Что вы можете рассказать об астурийских шахтерах, которые будут вручную вести раскопки параллельного туннеля, чтобы добраться до мальчика?

Эскобар: У них огромный опыт в разного рода спасательных операциях.. Правда в том, что это - из ряда вон выходящий случай в силу своей специфики. Но у нашей команды опытный руководитель, и все 8 членов спасательного штаба отлично подготовлены".

В Тоталане и за его пределами множатся проявления солидарности с семьей мальчика. Дети и взрослые в городке, насчитывающем едва ли семьсот жителей, отказываются терять надежду снова увидеть Юлена живым...