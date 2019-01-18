Мэй во главе "зомби". Пришельцы в «Иберии». Дар Путину

"Какой же бурной выдалась неделя для британского премьер-министра Терезы Мэй!

Вначале Палата общин решительно отвергла план выхода из Евросоюза, который она с ним два года кропотливо разрабатывала. День спустя, Мэй с трудом избежала вотума недоверия; депутаты проголосовали строго по партийному признаку.

В итоге драма о «брексите» вышла на новый уровень хаоса, и Тереза Мэй, в отсутствие серьёзного соперника, сохраняет спокойствие и пашет дальше.

Я должен сказать, у Терезы Мэй редкая способность к выживанию. Но это не обязательно значит, что мы скоро увидим конец драмы о “брексите”.

Парламентское поражение Мэй 230-ю голосами было самым большим в современной британской истории.

Рекордом обладал до сих пор лидер лейбористов Рамсей Макдональд.

А вот хорошие новости для Мэй: Макдональд потерпел свое самое большое поражение 166-ю голосами в 1924 году, когда он возглавлял правительство меньшинства в течение десяти месяцев и стал премьер-министром пять лет спустя снова. Поэтому, если Мэй в конечном итоге уйдет в отставку или будет свергнута, у неё ещё может быть будущее в британской политике.

Плохая новость для Мэй: Макдональд умер всего через два года после того, как покинул пост премьера.

Наверное я зашел слишком далеко, проводя такую параллель между Макдональдом и Мэй, хотя другие тоже делают мрачные сравнения.

Так, лидер оппозиционных лейбористов Джереми Корбин назвал Терезу Мэй главой "правительства зомби". Если правительство не может провести свое законодательство через парламент, оно должно обратиться к стране за новым мандатом, сказал Корбин.

Тем временем Европейский парламент обсудил хаос “брексита” на следующий день. Для законодателей ЕС поражение Мэй не стало сюрпризом, тем не менее, они были разочарованы. Для них мяч всё ещё находится в британском лагере.

“Брексит» по-прежнему запланирован на 29 марта, это через два с лишним месяца.

Многое может произойти к тому времени, и не должно быть причин для паники. Но это легко сказать.

Беспорядочного разрыва отношений опасаются некоторые континентально-европейские компании, среди которых испанский перевозчик “Иберия». Эта авиакомпания может пострадает от того, что у неё британские владельцы.

В этом нет ничего плохого, пока Британия является членом ЕС. Однако после 29 марта владельцы “Иберии» станут для Евросоюза иностранцами, а это незаконно.

ЕС не хочет, чтобы его авиалиниями управляли “пришельцы».

А теперь о трудной задаче, которую некоторым из нас иногда приходится решать: что подарить человеку, у которого уже есть всё? Ну, а если этот человек - Владимир Путин?

Дело не в том, что у него, наверное, достаточно денег для покупки самому себе подарков, а в том, что его имя повсюду, в его честь названо и так много вещей.

Есть крепкий сливовый напиток "Путиновача", есть чехлы для мобильных телефонов с Путиным, есть целая коллекция путинского нижнего белья для женщин и мужчин, как мне сказали.

А теперь Путин получает свою собственную церковь, и даже не в России, а в Сербии, которую он посетил на этой неделе.

Этот храм, который строится в деревне Банстол на северо-западе Сербии, получил название «Церковь Путина».

Местные жители говорят, что сооружение олицетворяет собой восхищение российским лидером и многовековые братские связи между двумя народами, объединёнными православной христианской религией.

Человек, которому принадлежит замысел церкви в русском стиле, сказал: «Путин - это символ новой, поднявшейся России, России, в которую сербы начали верить снова».

Вот так! Может быть, нам стоит подумать о “соборе Юнкера” или, хотя бы “часовне Туска».