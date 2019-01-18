Ryanair снова пересматривает прогноз

Ирландский низкобюджетный авиаперевозчик Ryanair - во второй раз за последние три месяца - скорректировал прогноз прибыли на 2019 год. По расчетам компании, ожидаемый доход составит от 1 до 1,1 миллиарда долларов, то есть не "дотянет" до предыдущего прогноза 100 миллионов.

Эксперты отмечают, что рассчитанный полгода назад самый первый прогноз на 2019-й, не доходил до уровня рекордного для лоукостера 2017 года с его результатом в миллиард 45 миллионов.

В распространенном по этому случаю коммюнике говорится также, что доходность акций лоукостера продолжает снижаться: за последние несколько недель падение составило 2,3%. "Учитывая неопределенность, связанную с выходом Великобритании из ЕС, можно предположить, что это не последняя переоценка прогнозируемой прибыли", - уточняет документ.

Ryanair - крупнейшая низкобюджетная авиакомпания Европы. На сегодняшний день она обслуживает более тысячи направлений между 160 аэропортами в 27 европейских странах и Марокко. Низкой стоимости билетов компании удается добиваться за счет предоставления сокращенного набора услуг.

Тем не менее в прошлом году позиции лоукостера пошатнулись из-за массовых забастовок пилотов в европейских филиалах, а также роста цен на топливо и бортовое обслуживание.