10летназад: как изменились мировые лидеры?

Страницы социальных сетей пестрят постами с хэштегом #10летназад, участники флешмоба сравнивают себя сегодня с фотографиями десятилетней давности.

А как за это время изменились мировые лидеры?

В октябре Владимиру Путину исполнится 67 лет. 10 лет назад российский президент занимал пост премьер-министра.

В 2009 году 64-летняя Ангела Меркель уже была канцлером Германии.

10 лет назад президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, которому в этом году исполняется 65 лет, был премьер-министром Люксембурга.

В 2009 году британскому премьер-министру Терезе Мэй было 52 года, у нее была другая прическа и звание главного государственного секретаря Ее Величества по вопросам труда и пенсий.

10 лет назад американский президент Дональд Трамп, которому в этом году исполнится 73 года, обладал ярко-рыжей шевелюрой, был бизнесменом и членом Республиканской партии.

В 2009 году австрийскому канцлеру Себастьяну Курцу было 22 года и он был лидером молодежной организации Австрийской народной партии, в которую вступил в 17 лет.

10 лет назад 64-летний президент Турции Реджеп Эрдоган был премьер-министром.