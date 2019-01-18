Ученые создали робота, симулирующего походку древнего животного

Немецкие и Швейцарские ученые создали робота, который симулирует походку животного, жившего 290 млн лет назад - за 50 млн лет до первых динозавров. За основу они взяли скелет Orabates pabsti, найденный в немецком карьере Бромакер в 2000.
Для воспроизведения походки этого четырехлапого травоядного существа палеонтологи Берлинского университета имени Гумбольдта создали компьютерную копию скелета, которую затем напечатали на 3D принтере.
Для того, чтобы точнее симулировать походку, они использовали данные о движениях современных рептилий: саламандр и варанов. На основе полученной информации, им удалось сделать выводы о том, что древние животные не волочили хвост по земле, как предполагалось ранее и, возможно, они были способны передвигаться на расстояния, удалённые от водных источников.
Ученые считают, что Orobates - ключевое звено в понимании наземных позвоночных. Он является близким родственником последнего общего предка всех млекопитающих и всех рептилий, включая динозавров и современных птиц.
"Когда мы больше узнаем об этом ископаемом, мы лучше поймем происхождение огромной группы животных", - заявил эволюционный биолог университета им. Гумбольдта Джон Ньякатура.