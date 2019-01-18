Ученые создали робота, симулирующего походку древнего животного

Немецкие и Швейцарские ученые создали робота, который симулирует походку животного, жившего 290 млн лет назад - за 50 млн лет до первых динозавров. За основу они взяли скелет Orabates pabsti, найденный в немецком карьере Бромакер в 2000.

Для воспроизведения походки этого четырехлапого травоядного существа палеонтологи Берлинского университета имени Гумбольдта создали компьютерную копию скелета, которую затем напечатали на 3D принтере.