НБА: победы "Лейкерс" и "Волшебников"

"Лос-Анджелес Лейкерс" нанесли поражение "Оклахома-Сити Тандер" в овертайме выездного матча чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 138:128.

В составе "Лейкерс" самым результативным стал Кайл Кузма, набравший 32 очка, дабл-даблы оформили его партнеры по команде Ивица Зубац, Лонзо Болл и Джош Харт.

Что же касается "Оклахома-сити", то больше всего баллов команде принес Пол Джордж - 27 очков.

Тем временем, напряженнейший матч прошел между "Вашингтон Уизардз" и "Нью-Йорк Никс". "Волшебникам" удалось вырвать победу буквально на последней секунде и с минимальным преимуществом.

Под конец встречи центровому хозяев Томасу Брайанту удалось заработать два очка — мяч после его броска был сбит перед попаданием в кольцо. Итог встречи : 101-100.

У победителей самым результативным был Брэдли Бил, который набрал 26 очков. Отто Портер оформил дабл-дабл (20 очков + 11 подборов).

У "Никс" лучшим на паркете с 25 баллами был Эммануэль Мудиай. Для команды из Нью-Йорка это поражение стало пятым подряд.