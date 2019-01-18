Траур в Польше: убийство Павла Адамовича раскололо страну

Польша скорбит по убитому мэру Гданьска. В связи с гибелью Павла Адамовича в стране объявлен траур.

Прилюдное убийство политика стало настоящим потрясением для поляков. Проститься с Адамовичем пришли более 50 тысяч человек.

Нападение на Павла Адамовича произошло 13 января во время благотворительного концерта. Во время речи мэра Гданьска на сцену поднялся молодой человек и нанес ему несколько ударов ножом в сердце.

Как позже выяснилось, преступником оказался 27-летний поляк, недавно освободившийся из заключения. При аресте он заявил, что хотел поквитаться с либеральной партией "Гражданская платформа", в которой состоял Адамович.

Мэр Гданьска неоднократно становился объектом нападок, особенно со стороны польских националистов. В 2017 году они даже опубликовали "Акт политической смерти Павла Адамовича", в котором назвали его "ненастоящим поляком". И все из-за того, что мэр Гданьска объявил о готовности принять в своем городе беженцев с Востока.

Как отмечают наблюдатели, убийство Адамовича стало еще одним ярким подтверждением крайней радикализации польского общества сегодня.