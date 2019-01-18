Кюстендорф: заповедник независимого кино

Никаких блёсток, красных ковровых дорожек и смокингов: на фестивале "Кюстендорф" носят тёплые ботинки и свитера. В 12 раз в сербской деревне Мокра Гора собрались будущие и состоявшиеся режиссёры и кинопродюсеры. Частично финансированный министерством культуры Сербии фестиваль, по словам его основателя Эмира Кустурицы, способствует развитию независимого кинематографа.

"Мы находимся на распутье: с одной стороны, развитие технологий делает производство кино проще, чем раньше, а с другой стороны, мы забываем о идеях, которые были у нас в 70х. Мне кажется, Кюстендорф - это особенное заповедное место, где поднимаются вопросы эстетики и этики и обсуждаются проблемы современного общества", - подчеркнул знаменитый режиссёр.

Антикапиталистический дух фестиваля находит своё отражение в фильмах, которые здесь показывают. Например, лента Корины Швингрубер "Всё включено" заставляет задуматься о зависимости современного общества от индустрии развлечений.

"Я очень надеюсь, что люди обратят внимание на то, чем они занимаются в праздники и будни: бездумное потребление не приводит ни к чему хорошему, - уверена Корина Швингрубер. - Мир развлечений, в котором постоянно фотографируются и выкладывают фото в интернет, - вот наша искусственная жизнь".

Фильм "Быть похожей на Бэгси" поднимает проблему самореализации личности. Это история безработной женщины, которой выпадает шанс принести пользу обществу в компании по утилизации отходов.

Режиссёр этого фильма Миккель Шторм Гломштайн раньше был экоактивистом.

"Мы живём в интересные времена. Довольно скоро многие люди могут потерять возможность вносить свой вклад в экономику, потому что некоторые привычные нам профессии перестанут существовать.Мне кажется, что если надо начать задумываться об этих проблемах уже сейчас, иначе позже мы не сможем справиться с ними", - объяснил он.

На Кюстендорфе царит неформальная атмосфера. Молодые и опытные режиссёры и продюсеры проводят время вместе, обмениваются идеями во время творческих мастерских. Здесь вполне возможно выпить кофе и пообщаться со всемирно известными звездами кино. Например, с гостем фестиваля Мэттом Диллоном. Он поделился со студентами забавными историями из своей карьеры и ответил на вопрос корреспондента Евроньюс, меняется ли Голливуд после движения "я тоже".

"Да, но я не уверен, что могу выражать своё мнение по этому вопросу. Иногда людям запрещают говорить то, что они думают, это тоже неправильно. Я не могу уважать людей, которые ведут себя аморально", - подчеркнул он.

День заканчивается вечеринкой под звуки народной музыки: балканские музыканты не только чтят свои традиции, но и поддерживают очень важную для фестиваля идею культурного разнообразия.