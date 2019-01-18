Незаконные деньги Карлоса Гона

Бывшему главе автомобильного альянса «Рено-Ниссан-Мицубиси» Карлосу Гону предъявлено новое обвинение: в незаконном получении средств через зарубежное венчурное предприятие «Мицубиси». Речь идёт о сумме, превышающей 7,8 млн евро, выданной без обсуждения с другими членами совета директоров. Эти данные получены в результате внутреннего расследования японской компании.

Карлос Гон остаётся под арестом уже два месяца. На прошлой неделе ему было отказано в освобождении под залог.

Гона обвиняют в нарушении финансового законодательства Японии по целому ряду эпизодов: полном или частичном сокрытии доходов, а также попытке переписать собственные инвестиционные убытки на возглавляемый им «Ниссан».

«Мицубиси» и «Ниссан» уже объявили об увольнении Гона. Французский минфин подыскивает, кем заменить его на посту главы «Рено».

Под стражей он останется минимум до марта: расследования, в том числе внутренние в рамках компаний, пока не завершены.