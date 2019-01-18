Румыния: "Коррупция убивает"

В 2015 году 65 жизней унёс пожар в бухарестском ночном клубе Colectiv. У него была лицензия, выданная без должной проверки мер безопасности, предположительно, за взятку. Той ночью Флорин Бадита потерял друга и решил, что бездействовать больше нельзя.

«Мы хотели создать эту группу, чтобы люди знали об вреде коррупции и пытались поднять уровень критического мышления, - сказал Форин. - Мы хотели предоставить инструменты тем, кто хочет что-то изменить в Румынии, но не знает, как это сделать».

Эта и другие группы гражданских активистов действуют в соцсетях и на улицах. Частым явлением стали массовые антикоррупционные демонстрации. Одна из них состоялась в январе одновременно с церемонией вступления Румынии на пост страны-председателя Евросоюза. Гости из Брюсселя подвергли критике проводимую Бухарестом судебную реформу.

Лидер оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» считает, что власти пытаются освободить от ответственности за разбазаривание фондов ЕС кандидата в премьер-министры.

«Румынское будущее за последние два года было украдено, - сказал Дан Барна. - У нас идёт борьба не за то, чтобы улучшать инфраструктуру, больницы, образование или убеждать молодежь остаться в стране. Все усилия правительства были сосредоточены только на юридической проблеме г-на Драгня».

Ливиу Драгня — это лидер правящих социал-демократов. Он был приговорён к 3,5 годам тюрьмы за злоупотребление властью. Теперь парламент обсуждает возможность амнистировать его и тысячи других коррупционеров. Еврокомиссия видит в этом нарушение принципа верховенства права. Министр иностранных дел Румынии предостерегает от вмешательства в национальную политику и защищает своё правительство:

«Достигнуты некоторые важные вещи и успехи, хотя возникли и проблемы, - сказал Теодор Мелешкану. - Оказывается давление на прокуроров и судей, что негативно влияет на наше развитие. Для нас важнее всего обеспечение автономии и независимости судей и прокуроров. Этот вопрос находится в руках парламента».

Руководство Евросоюза строго указало Румынии на необходимость борьбы с коррупцией и пригрозило ограничить её доступ к фондам сплочения.