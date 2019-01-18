Дэрил Импи выиграл четвёртый этап многодневки "Тур Даун Андер". Дистанцию в 129,2 км южноафриканский велогонщик, защищающий свой титул победителя, преодолел за 3 часа 3 минуты 27 секунд.
"Тур Даун Андер": Импи выиграл 4-й этап
Он признался, что данный этап по дорогам Австралии дался ему особенно нелегко: причина этому - не только крутой подъём Коркскрю или же технически сложный пятикилометровый спуск к финишу. На днях от сердечного приступа скончался близкий друг Импи.
Вторым финишную черту преодолел новозеландец Патрик Бевин. Третьим стал испанец Луис Леон Санчес.
В генеральной квалификации гонки по-прежнему лидирует Бевин. Импи уступает ему 7 секунд, Санчес — 11.