Теракт в Боготе: более 20 погибших

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Число погибших в результате взрыва заминированного автомобиля в национальной полицейской академии в столице Колумбии превысило 20 человек, еще 68 получили ранения. Ранее сообщалось об 11 погибших и 65 пострадавших. Власти Колумбии уже установили, что за рулем внедорожника, который прорвался на территорию школы и затем взорвался, находился 56-летний Хосе Альдемар Рохас. Мотивы его действий пока не известны.

"Это нападение не только на молодежь, на силы безопасности или полицию. Это нападение на общество. Этот безумный террористический акт не останется безнаказанным", - сказал президент Колумбии Иван Дуке. Он также объявил трехдневный траур в стране.