В Америке спортсмен, а в Турции - террорист?

Анкара добивается от США выдачи известного турецкого баскетболиста Энеса Кантера, выступающего за "Нью-Йорк Никс". Спортсмен открыто критикует президента Реджеп Эрдогана, а также поддерживает контакты с опальным проповедником Фетхуллахом Гуленом, которого власти Турции считают опасным заговорщиком. За это Анкара обвинила Кантера в терроризме и выдала ордер на его арест по линии Интерпола.

"Да, я действительно регулярно встречаюсь с господином Гюленом - раз в две или три недели, - заявил спортсмен в интервью Евроньюс. - Могу сказать, что ни о каких заговорах речь не идет. Гюлен выступает за всеобщий мир. Я же просто играю в баскетбол. А турецкое правительство обвиняет меня в терроризме только за то, что я открыто выступают против властей".

В 2016 году в Турции произошла попытка военного переворота. Президент Эрдоган обвинил в случившемся сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, который последние 20 лет живет в игзнании в США. Данный факт обострил дипломатические отношения между Вашингтоном и Анкарой, которая безуспешно требует у Америки выдачи Гюлена, а также его последователей.

После победного матча против "Лейкерс" в начале января центровой "Никс" Энес Кантер заявил, что не поедет с командой в Лондон на игру против "Вашингтон Уизардс", так как опасается за свою жизнь. Угрозой он считает агентов президента Эрдогана, у которых, по его словам "длинные руки".