Срочная новость

Срочная новость

Польша

Польша оплакивает убитого мэра Гданьска

 Комментарии
 Елена Караева 
Польша оплакивает убитого мэра Гданьска
Размер текста Aa Aa

В Польше объявлен трехдневный траур по убитому мэру Гданьска Павлу Адамовичу. Об этом президент страны Анджей Дуда сообщил в Twitter'е накануне.

Адамович умер 14 января от полученных ножевых ранений: на него напали во время благотворительного концерта. Нападение совершил 27-летний мужчина, который под видом представителя СМИ беспрепятственно вышел на сцену и нанес мэру минимум два удара в область сердца, используя холодное оружие . Нападавшего сразу же задержали.

Фото Рейтер
Гроб с телом убитого мэра города выставлен для прощания в здании Евроцентра ГданьскааФото Рейтер
Фото Рейтер (архив)
На верфях Гданьска, где Адамович работал мэром больше 20 лет, зародился первый независимый польский профсоюз "Солидарность", который возглавил тогда Лех Валенса (на фото он вместе с Адамовичем)Фото Рейтер (архив)

Адамович представлял политическую оппозицию сегодняшней официальной Варшаве, он был градоначальником Гданьска последние 20 с небольшим лет.

Фото Рейтер (архив)
Павел Адамович, убитый мэр ГданьскаФото Рейтер (архив)


Теперь вы можете следить за новостями Euronews на нашем канале в Telegram.