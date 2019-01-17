В Польше объявлен трехдневный траур по убитому мэру Гданьска Павлу Адамовичу. Об этом президент страны Анджей Дуда сообщил в Twitter'е накануне.
Польша оплакивает убитого мэра Гданьска
Адамович умер 14 января от полученных ножевых ранений: на него напали во время благотворительного концерта. Нападение совершил 27-летний мужчина, который под видом представителя СМИ беспрепятственно вышел на сцену и нанес мэру минимум два удара в область сердца, используя холодное оружие . Нападавшего сразу же задержали.
Адамович представлял политическую оппозицию сегодняшней официальной Варшаве, он был градоначальником Гданьска последние 20 с небольшим лет.