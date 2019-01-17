Нападение в Найроби: 21 погибший

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Число погибших в результате нападения на гостинично-офисном комплексе "Дусит" в Найроби возросло до 21. Кенийские власти сообщили, что на месте происшествия были обнаружены тела ещё 6 жертв, а один сотрудник полиции скончался в больнице от полученных ранений. По данным Красного креста, ещё 19 человек числятся пропавшими без вести.

Группа боевиков проникла на территорию комплекса во вторник и открыли беспорядочную стрельбу, а у входа в одно из зданий подорвал себя смертник. Ответственность за атаку взяла на себя действующая в Кении и Сомали исламистская группировка "Аш-Шабаб".