Плагиат в докладе о глифосате

Решение о дальнейшем применении в Евросоюзе гербицита глифосат было принято на основе мнения его производителя Monsanto. Немецкий институт-регулятор просто скопировал и поместил свой доклад результаты анализа этой американской компании.
Решение о дальнейшем применении в Евросоюзе гербицита глифосат было принято на основе мнения его производителя Monsanto. Немецкий институт-регулятор просто скопировал и поместил свой доклад результаты анализа этой американской компании.
Такой плагиат был выявлен при проверке по запросу Европарламента, сомневающегося в безопасности глифосата для здоровья людей.