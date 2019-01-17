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Брюссельское бюро

Плагиат в докладе о глифосате

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 Андрей Бекетов 
Плагиат в докладе о глифосате
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Решение о дальнейшем применении в Евросоюзе гербицита глифосат было принято на основе мнения его производителя Monsanto. Немецкий институт-регулятор просто скопировал и поместил свой доклад результаты анализа этой американской компании.

Такой плагиат был выявлен при проверке по запросу Европарламента, сомневающегося в безопасности глифосата для здоровья людей.