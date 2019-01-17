Наказание непослушных восточноевропейцев

Европарламент проголосовал на сессии в Страсбурге за отлучение от денег из общего бюджета тех стран ЕС, правительства которых вмешиваются в дела судов, потакают коррупционерам, разбазаривают ассигнования на развитие, мешают журналистам.

«Мы с болью осознавали на протяжении уже многих лет, что имеющиеся в Союзе правовые механизмы не останавливают правительства на этом опасном пути, - сказал финский правоцентрист Петри Сарвамаа. - Финансовые интересы Союза нуждаются в защите от потерь, вызываемых несоблюдением приниципа верховенства права. Союз должен иметь возможность принимать соответствующие меры, включая ограничение, сокращение или даже приостановку доступа к финансированию ЕС".

Несколько месяцев назад Европарламент одобрил применение дисциплинарных мер против Венгрии за подрыв демократических принципов. Её могут лишить права голосов Совете ЕС. Будепешт осуждают также за отказ принимать мигрантов. Депутат от правящей партии Фидес призывать не ужесточать наказание:

«Евросоюз утверждает, что его задача — при любых обстоятельствах защищать верховенство права. Но лишая одну из своих стран ЕС причитающегося ей финансирования, он сам нарушает верховенство права, - сказал Тамаш Дойч. - Европарламент проигнорировал требование Еврокомиссии об обеспечение прав государств-членов».

Лишиться денег из фондов сплочения рискует и Румыния, где готовится амнистия осужденных за коррупцию чиновников. Но инициативу Европарламента еще должна утвердить национальные правительства, а они пока не выразили мнения о таком контроле за своим поведением.